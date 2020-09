Der Dentist, dem die Amerikaner vertrauten

Die Schillerstraße war nach Kriegsende fest in der Hand der amerikanischen Besatzer. In den Häusern waren Soldaten einquartiert worden, nur nicht in dem mit der Nummer 4. Denn dort hatte Dentist Karl Schott sein "Zahnatelier" eingerichtet.

Und obwohl in seinem Haushalt keine US-Soldaten lebten, war das Haus voll mit ihnen. Denn als einziger Dentist im Umkreis war Schott bei den Amerikanern sehr beliebt. Die Zahnbehandlungen bezahlten sie dem damals 51-Jährigen mit Süßigkeiten, Kaffeepulver und Zigaretten.

"Mein Onkel genoss das volle Vertrauen der Amerikaner. Weil sich seine Frau Anna, die auch seine Ordinationsgehilfin war, nicht traute, die Amerikaner zu betreuen, musste ich einspringen", sagt Helmut Böhm. "Als junger Schüler konnte ich Englisch und habe nicht nur assistiert, sondern auch gleich gedolmetscht." Helmut Böhm war damals 16 Jahre alt, seine Mutter Martha war mit ihm und dem zwei Jahre alten Werner aus Brünn nach Österreich geflohen. Ihr Mann musste zurückbleiben, er verstarb später in russischer Gefangenschaft. Im Haus von Karl Schott fand die kleine Familie eine neue Bleibe.

Das „Zahnatelier“ des Dentisten Karl Schott in der Schillerstraße 4. Bild: privat

Der erste US-Patient

Es war 20 Uhr, der Arbeitstag von Karl Schott war zu Ende, als es plötzlich an der Türe läutete. "Mein Onkel wollte keine Patienten mehr aufnehmen", sagt Böhm. "Er schickte seine Frau zur Tür, sie solle den Gast abwimmeln." Doch Anna Schott kam gleich darauf zurück. "Helmut komm bitte, da draußen steht ein amerikanischer Riese und ich weiß nicht, was der von uns will", sagte sie.

Vor der Tür stand ein zwei Meter großer US-Soldat mit einer Militärpolizei-Binde am Arm. "Der Mann hat durchgehend geredet und ich habe nichts verstanden. Wäre er nicht vor seinem Mund mit dem Finger hin und her gefahren, hätte ich nie begriffen, was er wollte", sagt Böhm. Weil er sich nicht abweisen ließ, bat der 16-Jährige den Soldaten in die Ordination. Als der Militärpolizist nach seiner Behandlung das Ergebnis im Spiegel betrachtete, sprang er jubelnd hoch, umarmte Anna Schott und griff nach seiner Umhängetasche.

„Meine Tante Anna war die eigentliche Ordinationsgehilfin, aber sie hat sich bei den Amerikanern nicht getraut. Darum musste ich einspringen und habe auch gleich gedolmetscht.“ Helmut Böhm, damals 16 Jahre alt Bild: privat

"Er hat den Inhalt einfach auf den Boden ausgeschüttet", sagt Böhm. "Da waren Kaffeepulver, Süßigkeiten und viele Packungen Zigaretten dabei." Über Letzteres freute sich Karl Schott als starker Raucher ganz besonders. Doch mit dem Militärpolizisten hatte die Nachtschicht von Onkel und Neffe erst begonnen, denn der Riese hatte den anderen Soldaten von der Ordination erzählt. Und zehn Minuten nachdem er gegangen war, warteten bereits 20 weitere Amerikaner vor der Türe. Und alle bezahlten sie in Naturalien.

Es dauerte nicht lange, bis sich die Kunde vom Dentisten in der Schillerstraße bis zum befehlshabenden US-Offizier herumgesprochen hatte. Und wenig später saß auch er am Behandlungsstuhl, um sich die Zähne putzen zu lassen.

"Nach der Behandlung hat er uns unmissverständlich klar gemacht, dass wir ab sofort keine US-Soldaten mehr betreuen dürfen. Das habe er auch seinen Männern gesagt", sagt Böhm. "Die Amerikaner waren dennoch noch oft in der Schillerstraße 4. Über den Gartenzaun hinweg wollten alle mit meiner 19-jährigen Cousine reden."

