Tobias Reindl: Begabter Student mit dem Kleider-Gen

Wie entscheiden Bekleidungsproduzenten über ihre Beschaffungsmärkte und warum? Dieser Frage ging Tobias Reindl in seiner Abschlussarbeit an der Fachhochschule Steyr nach und wurde für seine Leistung mit dem „Best-Student-Award“ ausgezeichnet. Der Innviertler entstammt einem Familienunternehmen, der Reindl GmbH, einem traditionellen Bekleidungsproduzenten in St. Willibald (Bezirk Schärding). Daher war es für den 24-Jährigen auch naheliegend, diese Forschungsfrage aufzugreifen.

„Die Bekleidungsbranche befindet sich aktuell erneut im Wandel und natürlich interessiert mich diese aufgrund meiner Herkunft ganz besonders“, sagt der Innviertler. Reindl versuchte herauszufinden, aus welchen Gründen Bekleidungsproduzenten ihre Beschaffungsmärkte wählen und wie dieser Prozess typischerweise abläuft. „An meiner Studienrichtung, dem Supply Chain Management, fasziniert mich primär die pure Breite der Disziplin. Ich finde es beeindruckend und herausfordernd zugleich, was man vom Rohstoff-Lieferanten bis zum Endkonsumenten alles durchplanen und optimieren kann.“

Mit seinen Erkenntnissen bestens für die Bekleidungsindustrie vorbereitet, wird Reindl auch irgendwann ins Familienunternehmen einsteigen. „Vorerst ist es mir wichtig, auch Erfahrungen in anderen Branchen zu sammeln, die ich später einmal bei uns in der Firma anwenden kann“, sagt der 24-Jährige, der derzeit bei SGL Composites, einem Hersteller von Carbon- und Glasfaser-Automobilteilen, beschäftigt und hier für die Supply Chain Planung zuständig ist.

Abseits seiner Arbeit ist der Innviertler auch bei seinen Hobbys durchaus vielschichtig unterwegs. Neben Freizeitsport aller Art widmet er sich gerne der Filmkunst und fiebert als begeisterter Fan bei Fußballspielen mit. Als leidenschaftlicher Schlagzeuger ist er beim Orchester des Musikvereins St. Willibald ebenfalls aktiv. Und sein liebstes Reiseziel? „Südostasien“, sagt der 24-Jährige.

Artikel von Bianka Eichinger Lokalredakteurin Innviertel b.eichinger@nachrichten.at