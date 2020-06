Sie zaubern Frühstück für Bedürftige

Weil sie sich während der Krise, in der die persönlichen Kontakte auf ein Minimum reduziert werden mussten, sozial engagieren wollten: So lautet die Antwort von Karoline Mondl (27) und Andreas Schütz (26) auf die Frage, warum sie in den vergangenen Wochen ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Linzer „Of(f)’n Stüberl“ verstärkt haben.

In dem Tageszentrum der Diakonie erhalten Obdachlose unter anderem neben psychosozialer Unterstützung auch ein kostenloses Frühstück. Da Letzteres allerdings normalerweise hauptsächlich von Ehrenamtlichen vorbereitet wird, die aufgrund ihres Alters aber selbst zur Corona-Risikogruppe zählten, sprangen nun die jüngeren Helfer bei der Zubereitung und beim Austeilen ein. „Ich glaube, dass man dadurch ein Stück Normalität in den Alltag bringt“, sagt etwa Karoline Mondl, die im Brotberuf in der Verrechnung eines Linzer Krankenhauses arbeitet. „Es ist gut, gerade in dieser Zeit unter Leuten zu sein.“ Und auch Andreas Schütz, der neben seiner Tätigkeit als Programmierer ein Masterstudium der Philosophie absolviert, sieht sein seit 2011 bestehendes Engagement im „Of(f)’n Stüberl“ als „etwas Besonderes“, wie er sagt.

Andreas Schütz arbeitet als Programmierer Bild: privat

Stellvertretend für die zahlreichen Ehrenamtlichen im Land sind die beiden „Helden der Krise“. In dieser Initiative des Rotary Clubs Linz, unterstützt von anderen Rotary Clubs und den OÖNachrichten, werden Helden der Coronakrise vor den Vorhang geholt.

Gerne nimmt der Rotary Club Linz Spenden entgegen, um möglichst viele Helden auszuzeichnen. Spendenkonto: AT56 2032 0321 0052 4622.

Artikel von Gerhild Niedoba Redakteurin Land und Leute g.niedoba@nachrichten.at