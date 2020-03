Sie parliert am besten auf Italienisch

Sie hat es von Anfang an geschafft, mich für Italienisch zu begeistern“, sagt Hanna Mayr über ihre Lehrerin Simone Gergelyfi. Erst seit zweieinhalb Jahren lernt die 16-Jährige am Gymnasium Werndlpark in Steyr diese vielleicht melodischste Sprache der Welt. Gleich bei ihrem ersten Antreten hat es Hanna nun zur Landessiegerin beim AHS-Fremdsprachen-Wettbewerb in Italienisch gebracht.

„Ich bin sehr aufgeregt gewesen, aber meine Professorin hat mich die Wochen davor gut vorbereitet“, sagt Hanna, die im Jugendchor „Pink & Black“ singt und auch im Turnverein Steyr Volleyball spielt. Nachdem sie sich unter anderem mit einem lebhaften Bericht über ihre einwöchige Sprachreise in Modena zu Beginn des Schuljahres fürs Finale qualifiziert hatte, musste die Schülerin eine kurze Rede auf Italienisch über nachhaltiges Reisen halten. Anschließend hatte sie die Aufgabe, in einem Rollenspiel ihre fiktive „italienische Tante“ (eine Muttersprachlerin aus der Jury), die ihr zum Geburtstag eine Kreuzfahrt schenken wollte, zu überzeugen, doch lieber einen anderen Urlaub gemeinsam zu verbringen. „Dabei stellte sie ihre hervorragenden Italienischkenntnisse unter Beweis und war immer in der Lage, spontan auf ihr Gegenüber zu reagieren“, sagt ihre Lehrerin Simone Gergelyfi. Sie unterstützte Hanna auch während des Wettbewerbs. „Sie hat mich beruhigt, ermutigt und mit mir überlegt, was ich sagen könnte. Da habe ich echt Glück mit meiner Lehrerin.“

Als dann die Siegerin verkündet wurde, war Hanna überrascht. „Ich habe mich sehr gefreut, weil ich keine Erwartungshaltung gehabt habe“, sagt die 16-Jährige, die mit Ausnahme eines Zweiers bisher in allen Schulstufen nur Einser im Zeugnis hatte. „Ich finde es sehr schade, dass die Schulen derzeit geschlossen sind. Ich freue mich schon wieder auf den ganz normalen Schulalltag.“

Nächstes Jahr wird Hanna „auf jeden Fall“ in Italienisch maturieren und überlegt derzeit, neben Mathematik auch ihre Lieblingssprache auf Lehramt zu studieren.

Artikel von René Laglstorfer