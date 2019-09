Sie ist eine ausgezeichnete Autofahrerin

"Ich fahre einfach so gerne Auto“, sagt Alexandra Rauch. Dass sie aber wie jetzt beim „Lady Day“ zu Oberösterreichs beste Autofahrerin prämiert wird, damit hätte die 44-jährige Welserin niemals gerechnet.

Veranstaltet wurde die bundesweite Verkehrssicherheitsaktion von ÖAMTC in Kooperation u. a. mit Mercedes-Benz – und zwar heuer bereits zum 22. Mal.

Von April bis Juli wurden an mehreren Standorten in allen Bundesländern aus 600 Teilnehmerinnen insgesamt 48 Tagessiegerinnen auserkoren. Am vergangenen Wochenende traten die Finalistinnen dann im Fahrtechnikzentrum Teesdorf bei Baden bei Wien erneut gegeneinander an. Dabei mussten sie im Rahmen von acht Stationen nicht nur Fahrsicherheit und Reaktionsvermögen, sondern auch Nervenstärke unter Beweis stellen. Alexandra Rauch konnte sich dabei nicht nur gegen alle oberösterreichischen Bewerberinnen durchsetzen, sondern ergatterte auch bundesweit den 4. Platz.

„Der Bewerb ist sehr entspannt abgelaufen“, sagt die gelernte Großhandelskauffrau, die seit 18 Jahren in einem großen Einrichtungshaus als Dekorateurin in Wels arbeitet. Speziell vorbereitet habe sie sich auf die beiden Bewerbe nicht: „Bei der ersten Ausscheidung im Frühling habe ich mich so auf das Sicherheitstraining gefreut, dass ich gar nicht mehr daran gedacht hatte, dass es hier auch um etwas geht“, muss die verheiratete Mutter eines zehnjährigen Sohnes lachen. Dass ihr Fahrkönnen dennoch für den Bundesland-Sieg ausreichte, damit hätte sie „nie gerechnet“. Vielleicht auch deshalb, da das Autofahren zu ihrem Alltag dazugehört, wie sie sagt. Beruflich wie privat. „Ich muss öfters mit den Selbstabholbussen fahren und auch in meiner Freizeit bin ich viel unterwegs. Ich bringe auch gerne jemanden nach Hause. Da macht es mir auch nichts aus, wenn alle im Auto schlafen.“

Auch in ihrer Freizeit setzt Alexandra Rauch auf Bewegung – hier allerdings auf körperliche: „Ich gehe gerne laufen.“

Artikel von Gerhild Niedoba Redakteurin Land und Leute g.niedoba@nachrichten.at