Roland Daxl: Rieds Mastermind mit Ecken und Kanten

Kaum jemand hat sich den Bundesliga-Aufstieg der SV Guntamatic Ried so verdient wie Roland Daxl. Der 46-Jährige beschritt mit seinen Riedern in den vergangenen Jahren ein Wellental der Gefühle – mit dem Happy-End am vergangenen Freitag.

Da brachen alle Dämme: In den Stadionkatakomben sind beim nach außen oft als Hardliner wirkenden Daxl sogar Tränen geflossen. Er gilt als Mann mit Ecken und Kanten – eines ist aber gewiss: Wenn sich der gebürtige Grieskirchner einer Sache verschreibt, dann mit vollem Herzblut. Seine Anfänge machte der Geschäftsmann unter den Fittichen der Großeltern – in einer kleinen Werkstatt sowie Tankstelle in Kematen am Innbach lernte Daxl das Auto-Geschäft von der Pike auf kennen. Diese Erfahrungen kamen ihm natürlich auch als Finanzvorstand der SV Ried zugute.

Ein Jahrzehnt ist der Inhaber von vier Autohäusern bereits in Positionen beim Innviertler Traditionsverein aktiv – haften blieb zunächst aber kaum Positives: die Entlassung von Langzeit-Manager Stefan Reiter, der Abstieg aus der Bundesliga, zweimal den Wiederaufstieg als großer Favorit vergeigt – schnell war einer der Hauptschuldigen der Rieder Fußballkrise ausgemacht. Das ging so weit, dass der Vater von zwei Kindern Polizeischutz brauchte. „Wenn die Kinder in der Schule wegen ihres Vaters blöd angeredet werden, ist es nicht mehr lustig. Das war sicher eine der schwierigsten Zeiten in meinem Leben.“ Rieds Mastermind ließ sich davon aber nicht beeinflussen – und wurde belohnt: Selbst wenn das Coronavirus dem Aufstiegstraum fast einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte – auch dank der Bemühungen von Daxl war es möglich, dass die 2. Liga fertiggespielt werden konnte.

„Meine Mission ist erfüllt“, ließ der passionierte Skifahrer und Motorbootfan am Dienstag wissen. Er wird als SVR-Geschäftsführer aufhören und wieder in die zweite Reihe zurückkehren. Daxl hört auf, wenn es am schönsten ist – und bleibt so als einer der großen Rieder Meisterhelden in Erinnerung.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at