Harry überlässt nichts dem Zufall

Wer sich in Kleinzell in jungen Jahren sportlich engagiert, kommt an einem Mann nicht vorbei: Harald Pühringer. Er ist der gute Geist im Nachwuchssport. Harry war viele Jahre engagierter Fußball-Nachwuchstrainer und führte die U13 sogar in die Regionsliga mit großen Gegnern aus fast ganz Oberösterreich. Doch nicht nur mit dem Ball, sondern auch auf zwei Rädern macht der Kleinzeller gute Figur. Seit einer gefühlten Ewigkeit ist er der zentrale Dreh- und Angelpunkt und Cheforganisator bei der jährlichen ASVÖ Junior Granit Challenge, dem Nachwuchsrennen beim Raiffeisen Granitmarathon des SK Kleinzell.

Sein Einfallsreichtum in Sachen Streckengestaltung gipfelt heuer in vielen Umbauten und technischen Hindernissen für die Jugendstrecke, sodass beim heurigen Bewerb zu Pfingsten für die älteren Teilnehmer erstmals ein Techniksprint durchgeführt wird. „Der Kreativität und dem unermüdlichen Engagement von Harry ist es zu verdanken, dass jährlich mindestens 150 Kinder am Bewerb teilnehmen“, sagt Jürgen Scalet, Obmann des SK Kleinzell. Heuer konnte Harry auch wieder den Austria Youngsters Cup nach Kleinzell bringen, somit werden mehr als 250 Starter bei den Kinderrennen am Samstag erwartet.

Wer glaubt, im Winter würde Harald Pühringer fad, der irrt. Seit zehn Jahren organisiert er jährlich als Sektionsleiter der Wintersportler den Kinderskikurs in Kleinzell. An diesem nehmen jährlich zirka 100 Kinder teil, und Pühringer koordiniert die 35 Betreuer, die den jungen Kleinzellern das Skifahren am Hochficht beibringen. Auch bei dieser Veranstaltung überlässt der professionelle Organisator nichts dem Zufall. Die Kinder honorieren es mit großer Begeisterung und unglaublichen skifahrerischen Fortschritten.

Immer an seiner Seite und ein wichtiger Punkt bei all diesen Dingen ist seine Frau Daniela. „Nelly“ ist eine ebenso fleißige Biene, sie und Harry sind ein unschlagbares Team. Gemeinsam geben sie ein starkes Paar ab, ohne das in Kleinzell so einiges fehlen würde.

Artikel von Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel t.fellhofer@nachrichten.at