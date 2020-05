Für Mitmenschen immer auf den Beinen

Trainiert wurde schon seit vielen Wochen, die Motivation war enorm, und schließlich erging es der Landjugend Oberösterreich nicht anders wie Tausenden anderen Läufern: Wegen der Coronakrise wurde der Linz-Marathon abgesagt. 500 Jugendliche der Landjugend wären gestartet, doch ein Alternativprogramm war rasch gefunden: Einen Monat später trat die Landjugend beim internationalen Benefizlauf „Wings for Life World Run“ an. Und holte mit 5000 gelaufenen Kilometern sogar den zweiten Platz im weltweiten Ranking.

„Damit hat wirklich niemand gerechnet. Das Gemeinschaftsgefühl war einfach so groß, dass jeder mitmachen wollte. Sogar Nichtläufer schlossen sich unserer Gruppe an und liefen mit uns für den guten Zweck“, sagt Marlene Federlehner, Bezirksleiterin von Kirchdorf. Das Startgeld für den „Wings for Life Run“ fließt zur Gänze in die Rückenmarksforschung. Knapp 11.000 Euro sammelten die 490 Läufer der Landjugend, das anfängliche Ziel von 5000 Euro wurde weit übertroffen. Um das Infektionsrisiko zu minimieren, wurde der internationale Lauf über eine App abgewickelt. Vergangenen Sonntag starteten um 13 Uhr Läufer weltweit für den guten Zweck.

„Jeder von uns ist alleine gelaufen, die Strecke wurde in einer App aufgezeichnet“, sagt Federlehner. „Egal ob man jetzt einen, zwei oder zehn Kilometer lief, für uns zählte der Gedanke, gemeinsam Gutes zu tun.“ Dieser Gemeinschaftsgedanke ist es auch, den die 22-Jährige an der Landjugend so sehr schätzt. Zur Landjugend kam Marlene Federlehner durch ihre Schulfreundinnen. „Man könnte sagen, ich war eine Spätberufene. Meine Freundinnen waren alle schon dabei und haben mich zu Veranstaltungen mitgenommen“, sagt die Bezirksleiterin. „Anfangs wusste ich nicht, ob das auch wirklich etwas für mich ist.“ Aus der Skepsis wurde jedoch brennende Begeisterung. Wenige Monate nach ihrem Beitritt saß Federlehner im Herbst 2015 bereits im Ortsgruppenvorstand von Inzersdorf, ein Jahr später wurde sie Bezirksleiterin von Kirchdorf.

Artikel von Michael Schäfl