Für andere zurück ins Rettungsauto

Einen Monat nach Ende seines neunmonatigen Zivildienstes sitzt Emil Warnecke nun wieder als Zivildiener in einem Rettungsauto. Der 19-Jährige unterstützt die kommenden drei Monate die Rotkreuz-Dienststelle Linz-Stadt.

„Als ich die erste Krisenrede des Bundeskanzlers Sebastian Kurz hörte, wusste ich einfach, dass auch ich helfen muss“, sagt Warnecke. Er war nach dem Zivildienst eigentlich auf Beschäftigungssuche, arbeitete er nur noch als Ehrenamtlicher für das Rote Kreuz. Da sich die Coronakrise allerdings auch auf den Arbeitsmarkt auswirkte, verschob er seine Stellensuche und meldete sich für den außerordentlichen Zivildienst an.

„Beschäftigung habe ich beim Roten Kreuz ohnehin genug“, sagt Warnecke. Der Ehrenamtliche geht 48 Stunden in der Woche, am Tag, in der Nacht oder auch am Wochenende, seiner gewohnten Arbeit als Rettungssanitäter nach. Durch die Coronakrise seien aber auch neue Arbeitsfelder dazugekommen. Warnecke habe nun auch öfters Innendienst und sei vermehrt auch für die Fahrzeug- und Gerätereinigung eingeteilt.

„Mit meiner Arbeit möchte ich meinen Mitmenschen etwas zurückgeben. Gerade in Krisenzeiten braucht es wirklich jede helfende Hand“, sagt der 19-Jährige. Angst, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, habe er keine. Dennoch gehe er nicht leichtfertig mit der Gefährdung um. Alle Sicherheitsmaßnahmen seien nicht nur Eigen-, sondern auch Fremdschutz, so Warnecke.

Seinen Mitmenschen in Notlagen beizustehen, war dem 19-Jährigen schon seit jeher ein Anliegen. Das er Sanitäter werden wolle, war für ihn klar. Einzig die Entscheidung, ob er die Ausbildung im Präsenz- oder im Zivildienst machen wolle, stand lange nicht fest. Ein Gespräch mit Christian Bayer, dem Dienstführenden der RK-Dienststelle Linz, schaffte Klarheit. Seinen Entschluss habe er noch nie bereut: „Die Ausbildung zum Sanitäter kann man immer brauchen. Sie macht einen auch belastbarer und stressresistenter.“

