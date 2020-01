Fühle mich genau so jung wie vorher

David Furtner ist seit sieben Jahren als einer der engsten Vertrauten von Landespolizeidirektor Andreas Pils immer an dessen Seite, wenn auch im Hintergrund. Jetzt ist dem 43-Jährigen selbst eine Ehrung zuteil geworden: Er ist der jüngste Hofrat in der Geschichte der oberösterreichischen Polizei. „Titel sind doch nur Schall und Rauch. Wichtig ist, was Menschen leisten können und wollen und die gegenseitige Wertschätzung in der Kollegenschaft. Ich fühle mich als Hofrat noch genau so jung wie vorher“, sagt er mit einem Lächeln.

Möglich gemacht hat diesen Titel seine frühe Karriere in Wien. 1999 begann Furtner, der Jus und Soziologie studiert hat, bei der Polizei. Er war ein Jahr an der Grenze in Wullowitz und dann längere Zeit in der Polizeiinspektion Ansfelden. 2006 führte ihn der Berufsweg nach Wien, wo er knapp sieben Jahre im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) arbeitete, ehe er zwei Jahre in der Generaldirektion im Innenministerium seinen Dienst versah. Eine lehrreiche Zeit, „in der mir die zweite Natascha-Kampusch-Evaluierung besonders in Erinnerung geblieben ist“.

Ende 2012 kam dann der Ruf zurück nach Oberösterreich als Büroleiter von Andreas Pilsl und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit. „Es gibt viele spannende Momente und mit meinem Chef wird mir auch nicht fad. Wir werden halt permanent hinterfragt, nicht nur von der Gesellschaft, auch von der Politik. Die Zusammenarbeit mit den Medien taugt mir. Durch sie können wir mit den Menschen kommunizieren“, sagt Furtner, der mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in Gramastetten wohnt. In seiner Freizeit ist er am liebsten in der Natur: „Ich bin bei jedem Wetter draußen und sehr gerne mit meinen Kindern oder unserem Hund im Wald.“ Die Liebe zum Wald hat Furtner auch zur Jagd gebracht: „Ich wollte eigentlich nie Jäger werden, aber wissen, wie die Leute ticken. Jäger sind so naturverbundene Menschen, die sehr viel Wissen haben über die Vorgänge in der Natur und das zum Wohl der Tiere einsetzen.“

