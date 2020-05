Ein Dorf, in dem es keine Wirtshäuser, keine Bäcker, keine Handwerksbetriebe und Geschäfte mehr gibt, stirbt aus. Der Bad Zeller Hubert Pfeiffer und seine drei Bandkollegen der „Hi & Do Powermusi“ machen in ihrem aktuellen Song „Foah net fort“ das Dorfsterben zum Thema. Dazu haben die Hobbymusiker in Bad Zell auch ein Video unter anderem beim Bäcker, beim Wirt und bei der Friseurin gedreht.