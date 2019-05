Ein Rettungsanker für Straßenkinder

Fünf Jahre wollte Martin Berndorfer ursprünglich nur in Bolivien bleiben. Geworden sind es 15 Jahre, in denen er sich wohl um Tausende von Straßenkindern in der Stadt El Alto gekümmert hat. Für die Gründung seines Hilfsprojekts „Maya Paya Kimsa“ wurde Berndorfer gestern mit dem Eduard-Ploier-Preis für Entwicklungszusammenarbeit ausgezeichnet, den die Diözese Linz und das Land vergeben. Insgesamt gab es vier Preisträger.

Erstmals nach Bolivien kam Berndorfer, der aus Haslach im Bezirk Rohrbach stammt, als er während seines Studiums der Sozialen Arbeit dort ein Praktikum in einem Heim für Straßenkinder absolvierte. „Damals ist mir aufgefallen, dass der Umstieg von der Straße ins Heim für die Kinder allein oft zu groß ist. Es bräuchte Streetwork, um sie zu darauf vorzubereiten“, sagt der 42-Jährige.

Daher ging er nach Abschluss seines Studiums mit seiner jetzigen Frau Andrea nach Bolivien und gründete Maya Paya Kimsa. Das Ziel des Projekts: Kinder und Jugendliche auf dem Weg zurück in ein geregeltes Leben zu begleiten.

Die Straßenkinder, manche von ihnen erst zehn Jahre alt, leben oft unter erbärmlichen Bedingungen. Viele sind von ihren Familien weggelaufen. Auf sich allein gestellt, geraten nicht wenige in einen Teufelskreis aus Drogen und Kriminalität, vor allem Mädchen werden Opfer sexueller Gewalt. „Oft waren wir der letzte Rettungsanker für diese Kinder“, sagt Berndorfer.

An die 250 bis 350 Kinder und Jugendliche pro Jahr betreut das Projekt, das mittlerweile 15 hauptamtliche Mitarbeiter hat. Weil Maya Paya Kimsa nun auf eigenen Beinen steht, entschlossen sich Berndorfer und seine Frau, die gebürtige Chilenin ist, mit ihren Söhnen (11, 14) nach Österreich zu ziehen. Seit 2017 lebt die Familie in Haslach. Berndorfer, der vor seinem Studium die HTL absolviert hat, ist derzeit als Informatiker tätig.

Maya Paya Kimsa ist er weiterhin eng verbunden: So findet beispielsweise am 16. Juni in Haslach ein Benefizfest statt, zugunsten der Straßenkinder von El Alto.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Oberösterreicher des Tages Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Luise Walchshofer Redakteurin Land und Leute l.walchshofer@nachrichten.at