Ein Chef, der offen kommuniziert

Zeitungsleser kennen seinen Namen: Alois Ebner ist seit 2010 Mediensprecher und Erster Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Ried. Jetzt ist der 53-jährige Innviertler, Vater von zwei erwachsenen Kindern, zum Leiter der Staatsanwaltschaft Ried aufgestiegen. Er folgt auf Ernestine Heger, die nach neun Jahren als Leiterin mit 1. Dezember den wohlverdienten Ruhestand antrat. Ebners Ernennung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen war keine große Überraschung. Er galt als Favorit und logischer Nachfolger von Heger.

Ebner ist in Taufkirchen an der Pram, Bezirk Schärding, aufgewachsen. Seit rund zehn Jahren wohnt er in Ried. „Ich habe noch immer einen sehr starken Bezug nach Taufkirchen. Zum einen wegen meiner Eltern und Freunde, zum anderen habe ich dort mein Jagdrevier“, sagt Ebner. Auch das Fischen gehört zu seinen Leidenschaften. „Wäre ich in der Urzeit geboren, dann wäre ich jeden Tag auf die Jagd gegangen. Das liegt wohl in meinen Genen“, sagt Ebner mit einem Schmunzeln.

Im Gerichtssaal punktet der 53-Jährige mit Schlagfertigkeit, auch Wortgefechten mit Verteidigern geht er nicht aus dem Weg. Kommunikation zählt zu den Stärken des Innviertlers. Als Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Ried pflegt Ebner einen offenen, von Vertrauen geprägten Umgang.

Auf die Frage, worauf er als „Chefankläger“ besonderen Wert legen wird, sagt Ebner: „Ermittlungsverfahren sollen möglichst rasch und für die Beteiligten transparent durchgeführt werden. Die Entscheidungen sollen nachvollziehbar begründet und Sanktionsentscheidungen gerecht empfunden werden können.“

Von den mehreren tausend Fällen, die er schon bearbeitet und angeklagt hat, sind ihm der „Oma-Mord“ in seiner Heimatgemeinde Taufkirchen und ein Betrugsverfahren gegen den selbst ernannten Wunderheiler „Morton“ besonders in Erinnerung geblieben. Arbeit wartet auf Ebner genug. Die Staatsanwaltschaft Ried hat pro Jahr rund 8300 Strafrechtsfälle zu bearbeiten.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at