Ein Bad Ischler begeistert in Hollywood

Du bist doch ein riesiger Stephen-King-Fan. Melde dich einmal mit einer Filmidee bei seiner Assistentin“, sagte ein Freund, ein österreichischer Filmkomponist in Los Angeles, 2018 zu

Regisseur Patrick Haischberger, einem Wahl-Linzer aus Bad Ischl. Er überließ dem Filmemacher (35) die Mailadresse der Assistentin des großen Horrorautors („Es“, „Shining“).

Haischberger zögerte, schrieb aber dann doch. Und betonte, dass er keine Millionen Dollar für Rechte hätte. Es kam ein standardisiertes Danke. „Ich dachte: Das war’s“, sagt Haischberger. „Doch eine Woche später hat mir King persönlich geschrieben. Er meinte, Frechheit siegt und er hätte da was für mich."

Der Autor überließ Haischberger die Rechte an seiner Kurzgeschichte „Rainy Season“, in der ein Paar eine Horrornacht erlebt, – zum Nulltarif. Ohne jede Förderung begann Haischberger in Österreich den Stoff zum Kurzfilm zu adaptieren. Mit topbesetzten Hauptrollen: Thomas Stipsits („Love Machine“), Sabrina Reiter („In 3 Tagen bist du tot“) und Fritz Karl („Falk“). Nun feiert „Rainy Season“, bereits in Las Vegas und New York prämiert, im Herbst Weltpremiere beim legendären „Scream“-Horrorfest in L. A. – im Hollywood-Premierenkino TCL Chinese Theatre. Dort, wo „Star Wars“, „Skyfall“ und „Avengers: Endgame“ debütierten.

„Das absolut unglaublich“, sagt Haischberger, den Elfriede Ott Regie und Schauspiel lehrte. Inzwischen wartet er auf Nachricht von King. Er will sich bald mit Feedback zu „Rainy Season“ melden.

Artikel von Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur n.bruckmueller@nachrichten.at