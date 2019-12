Der politisch geläuterte Dichter

Im Dichterdorf Großpiesenham, Gemeinde Pramet südlich von Ried im Innkreis, ist es nur in ein kurzer Weg vom Stelzhamerhaus zum Schatzdorferhaus. Dort lebte der Tischler und Geigenbauer Hans Schatzdorfer (1897–1969) mit seiner Frau Maria, drei Töchtern und einem Sohn. Der glühende Stelzhamer-Verehrer entwickelte sich zum allseits geschätzten, würdigen Nachfolger des „Hoamatland“-Dichters. Seine anfangs positive Einstellung zum NS-Regime schlug schon ab 1939 in Zweifel und schließlich in Ablehnung um. Geschickt wusste er jedoch die damit verbundenen Risiken zu umgehen. Hans Schatzdorfer starb am Heiligen Abend 1969 während der Christmette.

Ab 1922 zog der junge Hans Schatzdorfer mit Landesgerichtsrat Hans Zötl, dem 51 Jahre älteren Stelzhamerbund-Gründer, von Dorf zu Dorf, um Stelzhamers Gedichte in Erinnerung zu rufen und überall „’s Hoamatgsang“ zu singen, das Hans Schnopfhagen vertont hatte und das nach dem Krieg zur Landeshymne werden sollte. Ab 1933 veröffentlichte Schatzdorfer eigene Werke und wurde selbst rasch anerkannt. In der Themenwahl entfernte er sich zunehmend von der bodenständigen Heimatdichtung. Er rückte die eigene Gefühlswelt ins Zentrum seines Schaffens, geprägt von den wirtschaftlichen und politischen Ereignissen und dem damit verbundenen gesellschaftlichen Wandel.

Mit Tochter Gertraud, geb. 1935 Bild: privat

Von der Wirtschaftskrise blieb auch die Familie Schatzdorfer nicht verschont. 1935 verlor sie ihr Haus, hatte aber das Glück, dass Zötl das Stelzhamerhaus gekauft hatte. Dort durfte Hans Schatzdorfer mit den Seinen einziehen. Dafür hatte er das verlotterte Haus zu reparieren und zu erhalten. Stelzhamers verklärtes „Muadastübl“ befand sich in erbärmlichem Zustand und wurde erst von Schatzdorfer so eingerichtet, wie es heutige Besucher erleben. Die alten Bauernmöbel erhielt er von Bauern der Umgebung geschenkt, sie kannten und schätzten ihn ja.

1938 erhielt Schatzdorfer sein Haus zurück. Da die Tischlerei jedoch nicht mehr genug Ertrag abwarf, um seine Familie zu ernähren, setzte auch er seine Hoffnung auf Linderung der wirtschaftlichen Not in die Verheißungen des NS-Regimes und wurde im Lagerhaus angestellt. In der Rieder Volkszeitung veröffentlichte er ein heute verstörendes Gedicht, das vermutlich zum Geburtstag des Führers in Auftrag gegeben worden war:

Mein Führa, schaff an

Wiast as an Sinn hast,

Mein Führa, schaff’ an!

Du moanst as schan recht

Und mia foilign da schan.

Du hast uns dein Löbta

Nu guat und brav g’weist

Mit dan’ aufrichtöng Herz.

Und drum leich ma da d’Fäust.

Für di und für Deutschland!

Mei Führa, schaff an!!

Doch schon 1939 schreibt Schatzdorfer in sein Notizbuch, das im Linzer StifterHaus aufliegt:

I mach d’ Augn bumföst zua

und sinnier aft dahin.

As werdn Tanzl und Sprüh

Oft recht seltsam und gwagt,

Weil mi’s Treama gern plagt.

Aba ‘s afschreibm und sagn

Dörf i meistns nöt wagn,

Denn daselbö wird ghenkt,

Der mitn oagna Hirn denkt.

Schatzdorfer weiß bereits, dass Abweichler wegen Volksverhetzung hingerichtet werden, wenn sie ihre Gedanken auszusprechen oder gar zu veröffentlichen wagen. Und er klagt an, dass junge Soldaten in den Tod marschieren müssen:

Wieda kriagt der Taod

sein Fraß.

I siahg’n schan bogierlö 1

mitmarschiern mitn junga Bluat

und grinsn tuat a schierlö.2

O Herr an Himmö, jag’n zruck.

In seinen geheimen Notizbüchern schreibt er mit unverhohlenem Spott gegen die NS-Propagandaparolen an („Gschwind amoi möcht oana gern af da Welt da Herrgott werdn“), gegen den Wehrmacht-Drill, gegen Offizierskult und Ehrenzeichenwahn…

Doch der allabendlich mit Freunden im Wirtshaus in Pramet sitzende Dichter vermochte seine Gedanken nicht immer zu verbergen. Eines Tages, erzählte er später seinem Biografen Alfons Etz, habe ihn der Gauleiter persönlich verwarnt, da sogar einige seiner weniger kritischen Gedichte Anstoß erregt hatten. Trotzdem wurde Schatzdorfer völlig überraschend für seine Vortragstätigkeit der Gaukulturpreis 1943 zuerkannt. Dieser war mit 10.000 Mark dotiert. Ausbezahlt wurden ihm aber nur 1000 Mark. Ohne Angabe von Gründen.

Tischler und Geigenbauer Bild: privat

Mit politischen und psychologischen Themen bewegte sich Hans Schatzdorfer weg von der volkstümlichen Heimatdichtung. Als sein Hauptwerk gilt das Hexameter-Epos „Drahbröttlgspiel“. In seinem Spätwerk, besonders im letzten Band „Zeidige Zwötschkn“, treten Heimatthemen ganz in den Hintergrund und werden durch die turbulente Gefühlswelt des alternden Dichters ersetzt, von Schmerz, Trauer, Depression über Liebe, Freude, Lebenslust zu Reife, Weisheit, Erfahrung. Seine Tochter Gertraud hat diese Entwicklung in ihrer Universitäts-Masterarbeit nachgezeichnet.

Als 72-Jähriger trat Schatzdorfer zum letzten Mal öffentlich auf. Im Mai 1969 freute er sich bei einem Festabend in der Arbeiterkammer Ried darüber, dass Gymnasiasten seine Werke vortrugen, dass sich junge Menschen dafür interessierten und sein Dichterwort nicht mit seiner Stimme verstummen werde. Er bedankte sich gerührt mit den Worten „I han a Löbn mein Lehrgeld zahlt und bi zon Steröbn müad und alt. Do laufert ma da Taod nöt na(ch), i zahlerts gern nu weida da.“ Zu Weihnachten starb er.

1 bogierlö = begierig

2 schierlö = hässlich

Advent

Dáß dá Herr sein graoß’s Wundá

vobringt á dá Ruah, 1

zoignán d’ Engál án Vürhang

zon Himmelsgwölb zua.

Á dá Sunn schaffn s’ Feirabnd.

Dá Manschein und d’ Stern

müaßn ‘s Fungátzn lassn.

Stockfinstá sollt’s werdn.

Stád und trauri is d’ Welt,

weil’s so Nacht wird herünt,

dáß schier oan’s zo den andán

án Steig nimmá findt.

Übán Erdbodn – kitzgráb

wurlt dá Haß mit sein’ Neid.

Wiar á Giftnadán, dö

aus án Modástock kreilt.

Und iatzt laßt dá bes’ Feind 2

seine Leibdeaná aus.

Jagt s’ mitn Nebö und Wind,

mit sein’ Fluach und alln Graus

Duri d’ Welt, dáß ‘s grad staubt.

Sein wilds Gjoad kriagt all Macht

übá ‘s Gviehgát und d’ Leut

á dá lödingá Nacht.

Übá Wiesn und Feld

braust dá Trieb duri d’ Gögnd.

Aus und gschehgn is’s um alls,

was nöt gweicht is und gsögnt.

Troift’s di gáh áf’n Wög

ahne Betn und Weih,

nachád bist schan volaorn.

Du muaßt mit – und dös glei.

Mach drei Kreuzzoachá gschwind

übá di, – und aft renn,

wann di d’ Füaß tragn nu hoam,

dáß d’ eahm auskimmst, á Den.

Kent d’ Adventkörzn an. 3

Knia di niedá und bet,

dáß sö ‘s Wundá bald zoagt.

Dáß üns ‘s Liacht wiedá rett.

1 Innviertlerisch „á“ = in

2 dá bes’ Feind = Teufel

3 ankentn = anzünden

Adventgedicht mit Bezug auf „’s Wilde Gjoad“, die im Volksglauben tief verwurzelte Wilde Jagd, aus Schatzdorfers letztem Lyrikband „Zeidige Zwötschkn“, veröffentlicht im Todesjahr 1969: Lauf heim, wenn die Wilde Jagd tobt, zünde die Adventkerzen an, knie dich nieder und bete, damit wir gerettet werden.