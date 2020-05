Christine und Alexander Reisenbauer: Sie hielten Essen auf Rädern am Rollen

Wo sie auftauchen, duftet es nach frisch zubereiteten Speisen. Die Rot-Kreuz-Mitglieder Alexander und Christine Reisenbauer aus Spital am Pyhrn liefern ehrenamtlich in der Pyhrn-Priel-Region Essen auf Rädern aus. Normalerweise tun sie das nur an den Wochenenden und Feiertagen.

In der Zeit des Corona-Shutdowns war das anders. Da musste Reisenbauer, der den Essen-auf-Räder-Dienst des Roten Kreuzes in der Region auch organisiert, sämtliche Helfer über 65 Jahre sicherheitshalber nach Hause schicken.

Um den Lieferdienst am Rollen zu halten waren der 48-jährige IT-Leiter und Inhaber einer Kunstmanufaktur und seine Gattin Christine selbst deutlich mehr unterwegs. Hilfe kam dann auch vom „Team Austria“, das ihm ein engagiertes Pärchen vermittelte: „Es sind zwei junge Leute, die auch jetzt weitermachen“, freut sich der bärtige Helfer.

Christine und Alexander Reisenbacher sind „Helden der Krise“. In dieser Initiative des Rotary Clubs Linz, unterstützt von mehreren anderen Rotary Clubs und den OÖN, werden Helden der Coronakrise vor den Vorhang geholt, ihr finanzielles Engagement wird auch mit einem finanziellen Beitrag von jeweils 1000 Euro anerkannt.

Christine und Alexander Reisenbacher werden sich mit diesem Geld etwas für ihr gesamtes Essen-auf-Rädern-Team einfallen lassen. „Die Zustellung ist normalerweise auf sieben Partien aufgeteilt. Meine Frau und ich sind in regulären Zeiten jede zweite Woche an der Reihe“. Reisenbauer war früher freiwilliger Rotkreuz-Sanitäter. „Vor zwölf Jahren habe ich dann ,Essen auf Rädern‘ übernommen.“

In dieser Funktion sieht sich der Vater von drei erwachsenen Söhnen nicht nur als Lieferant warmer Speisen: „Manche unserer Kunden sind recht redselig und brauchen wen, der ihnen zuhört. Ein bisserl Zeit für ein Tratscherl ist immer.“

