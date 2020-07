"Bienenkönig" aus Leidenschaft

Der Frühsommer ist die Hochsaison der Imker. So auch für den Pischelsdorfer Rudolf Färberböck, der sich, seit er denken kann, mit den Bienen beschäftigt. Die Leidenschaft wurde ihm in die Wiege gelegt, bereits sein Vater und Großvater waren Imker. Er habe viel von ihnen gelernt, "nur so wächst man in die Aufgabe hinein und entwickelt die nötige Leidenschaft dafür", sagt er. 1988 trat der heute 68-Jährige in die Fußstapfen seines Vaters und löste ihn als Obmann des Imkervereines Pischelsdorf (Bez. Braunau) ab. In 70 von 111 Vereinsjahren trugen die Obmänner des Imkervereins den Namen Färberböck. Heute betreut der Altbauer aus Engelschärding 45 Bienenvölker.

In den mittlerweile 32 Jahren Obmannschaft hat er viel erlebt. Damals sei die Arbeit noch einfacher gewesen, sagt der Pischelsdorfer, der sich gerne an diese Zeit zurückerinnert. Die Bedrohung durch die Varroamilbe und die Faulbrut gab es noch nicht. Auch die Anforderungen an die Imker seien leichter gewesen. Heute gehe es ohne Schulung nicht mehr: "Jeder Imker muss in Linz registriert sein und hat eine Betriebsnummer."

Tatkräftig unterstützt wird er von Gattin Frieda Färberböck. "So ist es meistens. Das Imkern ist eher männlich, die Bienenfreunde werden aber zumeist von ihren Frauen zum Hobby gebracht und unterstützt." Er freue sich immer über neue Mitglieder, zeitweise gebe es Nachwuchsprobleme. Über seine Nachfolge mache er sich aber keine Sorgen. Er hofft, dass seine Tochter und sein Schwiegersohn die Familientradition aufrechterhalten.

Rudolf Färberböck liebt die Imkerei. Nicht nur, weil er dabei viel in der Natur ist, auch weil er die Arbeit der Bienen schätzt. Und er auf sein morgendliches Butterbrot mit Honig nicht verzichten möchte. Den Konsumenten empfiehlt er, beim Honigkauf vorsichtig zu sein. Am besten kaufe man ihn beim Imker vor Ort, dann sei die Qualität gesichert. "Wenn ich bloß höre, dass der Honig aus Neuseeland oder sonst wo importiert wird." Aber: "Wir brauchen den Importhonig leider, die inländische Produktion reicht nicht aus, den Bedarf zu decken."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bienen

Oberösterreicher des Tages Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.