Barbara Haas: Die Kleine will hoch hinaus

Barbara Haas aus Weyer ist diese Woche beim mit 250.000 US-Dollar dotierten Upper Austria Ladies in der Linzer TipsArena nicht nur Lokalmatadorin, sondern auch Hoffnungsträgerin. Die 23-Jährige hat sich in der Tennis-Weltrangliste auf Position 147 vorgearbeitet, sie ist Österreichs unangefochtene Nummer eins. Damit gibt sich die Athletin aus der Energie-AG-Sportfamilie aber nicht zufrieden.

"Nächstes Jahr haben wir in Linz unser 30-Jahr-Jubiläum. Vielleicht bist du dann schon ohne Wildcard (Freifahrtschein, Anm.) dabei“, munterte Turnierdirektorin Sandra Reichel Babsi Haas auf.

Heuer hätte die aufstrebende Sportlerin unter den Top 80 der Welt sein müssen, um den direkten Einzug ins Hauptfeld zu schaffen. Das ist ein erstrebenswertes Ziel.

Haas, die von Jürgen Waber betreut wird, strotzt vor Energie und Ehrgeiz. Dass sie mit ihren 1,65 Metern nicht die Größte im Tenniszirkus ist, tut dem Optimismus keinen Abbruch: „Beim Aufschlag ist es sicher kein Vorteil. Aber kleinere Spielerinnen sind oft fitter als größere“, sagt Haas und verweist auf die rumänische Wimbledon-Siegerin Simona Halep und die Deutsche Angelique Kerber. Beide haben es an die Spitze der Weltrangliste geschafft.

„Ich bin bis auf ein paar Kleinigkeiten immer topfit, habe sogar beim Sixpack ein bisschen zugelegt“, lächelt Babsi, für die das Heimturnier speziell ist: „Linz kommt für mich gleich nach den Grand Slams. Schön, dass ich zum Saisonausklang noch so einen Höhepunkt habe“, erläuterte Haas, die in Runde eins auf die Siegerin des Jahres 2015, Anastasia Pawljutschenkowa (Rus), treffen wird.

„Ich freue mich auf alle, die mich in der Halle unterstützen werden“, sagte Haas, die schon 2016 vor dem Durchbruch gestanden war. Damals hatte sie die Qualifikation für die US Open in New York geschafft und in der 1. Hauptrunde nur ganz knapp gegen Timea Babos 7:5, 3:6, 7:5 verloren.

Jetzt ist die sympathische Sportlerin bereit für den nächsten Schritt auf der Karriereleiter.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Upper Austrian Ladies Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at