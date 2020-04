"Wie Schnürlregen gingen die Bomben nieder"

Zwei Wochen noch: Das Kriegsende in Oberösterreich ist an diesem föhnigen, frühlingshaften Samstag zeitlich schon so nahe – doch hunderte Menschen in Attnang-Puchheim werden das Ende der Kämpfe nicht mehr erleben.

Das Unheil kommt vom Himmel – um exakt 10.57 Uhr schlägt am 21. April 1945 die erste Bombe ein. Erst drei Stunden später drehen die letzten Bomber der 9. und 15. US-Luftflotte wieder ab, ein nahendes Gewitter beendet den Angriff. Dazwischen gehen in 33 Angriffswellen die Bomben nieder – die Angaben über deren Zahl schwanken zwischen 1850 und 2350. "Die Bomben gingen wie ein Schnürlregen nieder", erinnert sich der Zeitzeuge Erich Pühringer.

Am Boden bleibt ein völlig zerstörtes Attnang-Puchheim zurück. 5600 Bewohner zählt Attnang-Puchheim damals, am 21. April sterben mehr als 700. Überlebende graben in den Trümmern zerstörter Häuser nach Familienmitgliedern – meist vergeblich.

Höchste Todesrate

Statistisch hält Attnang-Puchheim einen traurigen Rekord: In keiner anderen Stadt Österreichs kommen im Verhältnis zur Bevölkerungszahl mehr Menschen durch Bombenangriffe ums Leben. In Attnang-Puchheim reichen dafür drei Stunden am 21. April 1945. Wobei die Opferzahlen tatsächlich wohl noch höher sind: Zwangsarbeiter etwa wurden in die amtliche Opferbilanz gar nicht aufgenommen.

In diesem Inferno passieren auch Heldentaten, wie der Attnang-Puchheimer Otto Winzig erzählt. Als die Flieger kommen, bringt ein Lokführer namens Assmann einen langen Lazarettzug ohne Befehl aus dem Bahnhof und fährt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Schwanenstadt. "Die Verwundeten im Inneren des Zuges bekamen außer ein paar Rumplern nicht viel von dieser Aktion mit", erzählt Winzig. "Sie wären sonst unzweifelhaft Opfer des schrecklichen Angriffes geworden."

Verhängnis "Alpenfestung"

Warum noch der Angriff auf Attnang-Puchheim, als in Wien der Krieg längst zu Ende war?

Als Eisenbahnknoten war Attnang-Puchheim grundsätzlich ein Angriffsziel. Mit zum Verhängnis wird dem Ort zu Kriegsende die Saga von der "Nazi-Alpenfestung". Bis zuletzt befürchten die Alliierten, die Nazis würden tatsächlich ihren Plan verwirklichen, sich mit Elitetruppen in den Alpen zu verschanzen. Dass die "Alpenfestung" ein Propaganda-Luftschloss der Nazis ist, wird ihnen erst nach Kriegsende klar. Für Attnang-Puchheim, den Verbindungsknoten ins Salzkammergut, wird das zu spät sein.

Der Attnanger Geschichtsforscher und einstige Hauptschuldirektor Helmut Böhm hat das Inferno damals als 15-Jähriger in einem Keller miterlebt. "Der Boden bebte, ich hatte Todesangst", erzählt er im OÖN-Gespräch. Zehn Tage zuvor waren er und seine Familie aus Brünn zu Verwandten nach Attnang geflüchtet. "Einige im Keller verloren die Nerven und versuchten, zu ihren Kindern nach Hause zu kommen. Sie kamen auf der Straße ums Leben."

Böhm sieht in seinem Buch "Tag der Tränen" auch eine Verkettung unglücklicher Umstände für Attnang. Demnach seien zunächst der Brenner, dann Rosenheim die eigentlichen Angriffsziele der US-Bomber gewesen. Wegen Wolken und schlechter Sicht flogen sie weiter nach Attnang-Puchheim.

Zu den Aufräumarbeiten werden in den Tagen danach Häftlinge des KZ Ebensee herangezogen. Sie ebnen Bombenkrater, entschärfen Blindgänger, schaufeln Schuttberge weg. Sieben von ihnen entdecken in einem zerbombten Waggon eine aufgesprungene Konservendose. Sie greifen zu, SS-Aufseher ertappen sie dabei. Vor einem Bombentrichter kniend werden sie erschossen.

Der Angriff auf Attnang-Puchheim ist nicht das letzte Kapitel alliierter Luftangriffe auf Oberösterreich. Am 25. April 1945 lassen Bomber der 15. US-Luftflotte nochmals über Wels und Linz ihre tödliche Fracht nieder. Allein in Linz sterben an diesem Tag 360 Menschen.

