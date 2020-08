Die Burg sollte die Einfälle der expansionswütigen Ungarn abhalten helfen. Die nach dem keltischen Namen für den Fluss benannte Siedlung wurde in der Folge Herrschaftssitz des aus dem Chiemgau stammenden Geschlechts der Otakare, die in ihrer (Steier-) Mark Erzabbau und -verarbeitung förderten und so die Zukunft der Region prägten.