Der Befehl kam von NS-Gauleiter August Eigruber persönlich – einen Tag nachdem in Wien die Wiederherstellung der Republik Österreich verkündet worden war. Die Alliierten sollten "in den Alpengauen keine aufbauwilligen Kräfte vorfinden", befand Eigruber – und ordnete am 28. April 1945 die Ermordung einer Gruppe politischer Häftlinge im Konzentrationslager Mauthausen an.