Die Sirene heult dreimal konstant. "Wieder einmal Voralarm", stöhnen etliche Linzer. Voralarm hieß in den letzten Kriegstagen noch nicht viel. Doch als am 25. April 1945 wenig später der Sirenenton wechselt – zu einem laut an- und abschwellenden Heulton, Hauptalarm –, bricht Hektik aus. Gestartet im süditalienischen Foggia, ziehen am späten Vormittag Bomber der 15. US-Luftflotte über Linz – und lassen ihre tödliche Fracht fallen. Es sollte der letzte große