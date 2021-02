Warum ist der Mensch so versessen darauf, an Computertechnologien zu forschen, bis endlich der große Wurf – eine Maschine mit eigenem Bewusstsein – geschafft ist? Anstatt unser Zusammenleben einem Wettbewerb der Klugheit auszusetzen, bedeutete dies die Auslagerung des Menschseins. Was Anstrengung, Schmerz und gesteigertes Risiko verheißt, möge fortan dieses Gerät übernehmen. Wäre das autonome Computerbewusstsein real, würde uns die Maschine den Vogel zeigen.