Zweifache und dreifache Oscar-Freuden: Von Billie Eilish bis "The Zone of Interest"

Ein Triple in den Kreativkategorien Man muss vorausschicken, dass „Poor Things“ vom Griechen Giorgos Lanthimos – ein unglaublich märchenhaftes, ästhetisch elaboriertes Epos – als haushoher Favorit in all diesen Kategorien galt. Dass der Film dann die Oscars für Produktionsdesign, Make-up/Haarstyling und Kostüme bekam, war dann doch ein Triple, auf das sich wohl kaum jemand zu wetten getraut hätte.