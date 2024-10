Ausstellung im Lentos: Zeitgenossen, zum ersten Mal auf der Seite der Sieger

"Da war ich zum ersten Mal auf der Seite der Sieger", erinnert sich Michèle Pagel an das Jahr 2022 zurück. Vor zwei Jahren gewann die deutsche Künstlerin, die in Wien arbeitet, den mit 11.000 Euro dotierten Kardinal-König-Kunstpreis für zeitgenössische Kunst. In der ab heute geöffneten Ausstellung "Die beste aller Welten!?" im Lentos Kunstmuseum in Linz ist auch eine aktuelle Arbeit Pagels ausgestellt – "Everything Counts".