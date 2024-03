Zahlreiche Absagen für den Festakt zum 50er des Brucknerhauses

Im Schatten der Malversationen, die am Freitag in der Freistellung von Dietmar Kerschbaum (Künstlerischer Vorstand LIVA) und seinem kaufmännischen Pendant Rainer Stadler gegipfelt sind, laufen die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag des Hauses auf Hochtouren. Am Freitag, 17.30 Uhr, wird im Foyer des Brucknerhauses die Ausstellung "Sinfonie aus Glas und Stahl" eröffnet.