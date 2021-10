Woodstock in Concert: Im Blech daheim

"Home“: Es mag eines der schönsten Komplimente sein, die Musiker einander bereiten können: Wenn ein gemeinsam erlebtes Gefühl dem ersten gemeinsamen Album, erschienen im November 2019, seinen Titel gibt: „Home“. „Was mich am meisten berührt, ist immer wieder, wenn ein paar Blechbläser auf einem Haufen sind und wir zusammen Musik machen. Das finde ich immer so ein Gefühl von Nachhausekommen. Das ist, was mein Herz berührt, mir ein warmes Gefühl gibt“, erklärt Christoph Moschberger.

Zueinandergefunden haben die Musiker auf der Bühne 2017 beim Festival „Woodstock der Blasmusik“ in Ort im Innkreis. Es hat gefunkt: „Die Jungs haben einfach Power“, streut der deutsche Ausnahmetrompeter der österreichischen Formation „da Blechhauf’n“ Rosen. Der Blechhauf’n-Sound habe ihn „schon immer fasziniert“, sagt der 35-Jährige. Ein Sound, der viele Sprachen spricht: „Poppige, jazzige, lateinamerikanische Klänge, aber auch ganz traditionelle“ erwarten das Publikum am 20. Oktober.

Weitere Konzerte bei „Woodstock in Concert“:

3. 12.: „Sein oder Nichtsein“ fragt das Ensemble „Pro Brass“, das neue Ideen mit traditionellen Klängen, eigenen Kompositionen, diesmal sanften Klavierklängen sowie Rhythmus und Percussion mischt.

30. 1. 2022: Canadian Brass bringen fünf Herren mit „Canadiana“ nach Linz.

7. 6. 2022: „Von Herz zu Herz“ spielen die 20 Original Woodstock Musikanten.

19. 6. 2022: Das Ensemble „Federspiel“ ist mit seinem Programm „Albedo“ zu Gast.

