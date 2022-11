Wolf D. Prix ist einer der bedeutendsten Architekten der Gegenwart. 1968 gründete er die Architektur-Kooperative Coop Himmelb(l)au, die unter anderem die Zentrale der Europäischen Zentralbank in Frankfurt, die BMW-Welt in München und das Akron Art Museum in Toronto gebaut hat. Trotz ukrainischer Sanktionen im Jänner hält Prix an seinen Bauten in Russland (Opernhaus auf der Krim, Eishockeystadion in St. Petersburg) fest.