"Fang ma’s glei o und jetzt muass i’s erst seng, ob i’s landlerisch ko." Mit an "Juchaza" werden die Menscha nach links gedreht, die Buam machen "an Rotzam" (Füße zusammenschlagen wie beim Salutieren) – und auf geht’s! Es hört sich vielleicht komplizierter an, als es ist, aber für die Treubacher Volkstänzer ist ihr "Teisenecker Landler" praktizierte Identität. Michael Ridler hat vor 30 Jahren diesem traditionellen Volkstanz