Virtuose Soli, ehrlicher Rock’n’Roll – nicht nur Toto-Fans werden mit Steve Lukathers neuem Soloalbum ihre Freude haben. Die OÖN sprachen mit dem 63-jährigen Gitarrenvirtuosen über "I Found The Sun Again". OÖNachrichten: "Ein Song pro Tag" lautete das inoffizielle Motto für "I Found The Sun Again". Eine Bürde oder eine kreative Befreiung? Steve Lukather: Die Situation war folgende: Die vorherige Inkarnation von Toto war Ende 2019 dem Tode geweiht. Joseph (siehe Interview rechts, Anm.) und