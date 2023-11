"Wir Menschen wollen einfach nicht wahrhaben, dass wir zur Natur gehören"

Als Edgar Honetschläger ein Kind war, tat seine Mutter etwas, wofür ihr der Regisseur "bis heute unendlich dankbar ist". Jede freie Minute nahm sie den gebürtigen Urfahraner mit in die Wälder, etwa in jene des Liebenauer Tanner Moors: "Sie kannte jedes Blatt und hat mir ihr ganzes Wissen vermittelt." Wohl deshalb ist Honetschläger heute nicht nur ein angesehener Zeichner und (Film-)Künstler, sondern auch Umwelt- und Insektenschützer. All seine Lebenslinien laufen auch in seiner jüngsten