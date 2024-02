Eine Maschinengewehrstellung nach den Kämpfen im Februar 1934 in Steyr-Ennsleite

"Gott sei Dank, wir sind mit bloßem Schrecken davongekommen", schrieb ein gewisser Franz nach den Februarkämpfen 1934 in Steyr an die "liebe Mitzi u. Eltern". "Wir glaubten, es ist unser letztes End." Verfasst hatte Franz die Zeilen auf einer Postkarte, die einen Soldaten in einer zerstörten Steyrer Wohnung zeigt.