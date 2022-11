Am 1. Dezember ist die 35-jährige Dänin wieder als temperamentvolle Gräfin im Musiktheater zu sehen. Der Reinerlös der Veranstaltung geht an die Christkindl-Aktion der OÖNachrichten. Frau Madsen, Sie haben bei Ihrem Debüt in Linz gleich eine Hauptrolle anvertraut bekommen. Wie aufregend war Ihr erster Auftritt in Linz? Carina Tybjerg Madsen: Ich hatte eigentlich keine Zeit, nervös zu sein. Ich bin erst am Tag vor der ersten Probe für Gräfin Mariza nach Linz gekommen, weil ich zuvor noch in