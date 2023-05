Wiener Zeitung: Ein Begräbnis erster Klasse

Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) und Grünen-Mediensprecherin Eva Blimlinger dürften am Donnerstagabend vom Schnackerl geschüttelt worden sein. In Abwesenheit der beiden Politikerinnen, die das Ende der Wiener Zeitung (am 30. Juni erscheint die letzte Ausgabe) maßgeblich zu verantworten haben, wurde in der Wiener Hofburg die Redaktion der weltweit ältesten und nun sterbenden Tageszeitung mit dem Kurt-Vorhofer-Preis ausgezeichnet.