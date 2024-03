Wiener Köpfe: Isabella Toman ist eine der wenigen Street-Art-Künstlerinnen

Die Zeiten, als Sprayer nachts in dunklen Hoodies zum Wiener Donaukanal schlichen, um an den Mauern ihre Graffiti zu sprühen, sind lange vorbei. Schon 1984 hat die Stadt die Wände rund um die Kult-Disko "Flex" zum Sprayen freigegeben. Nach und nach kamen immer mehr legale Flächen dazu. In Kärnten ticken die Uhren ein bisschen langsamer. 18 Jahre wurde am Donaukanal schon legal gesprüht, als Isabella Toman in Klagenfurt mit 16 ihre ersten Graffiti-Versuche unternahm.