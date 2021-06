Wie zwei Oberösterreicher Klimaschützer mit Logos versorgen

Können auch Grafikdesigner einen Beitrag zur Verbreitung von Klimaschutzideen leisten? Sie können, sind Moritz Resl aus Ried/Traunkreis und Martin Grödl aus Haslach/Mühl überzeugt. Daher schufen sie unter dem Titel "Tokens for Climate Care" eine Plattform, die für Klimaschützer kostenlos per künstlicher Intelligenz Logos entwirft. Damit vertreten sie Österreich auf der heute startenden Design-Biennale in London.