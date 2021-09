Peter Wittenberg werkte an der Front, als die Kunst nicht nur ihre Freiheit auslotete, sondern auch ihre politische Sprengkraft wirken ließ. 1988 war er Assistent von Burgtheater-Chef Claus Peymann, als dieser Thomas Bernhards "Heldenplatz" zum wuchtigsten und bislang letzten Theaterskandal Österreichs inszenierte. Mit der österreichischen Erstaufführung des 2019 am Deutschen Theater Berlin uraufgeführten Stücks "Ode" von Autor Thomas Melle ("Die Welt im Rücken") am Freitag (24.