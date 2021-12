Marie-Luise Stockinger ("Maria Theresia") zeigt am Mittwoch (20.15 Uhr, ORF 2) in der ORF-Stadtkomödie "Man kann nicht alles haben" zum ersten Mal ihr komisches Talent im TV. Der Burgtheater-Star aus St. Florian/Linz spielt eine Anwältin, die gegen den Willen der Mutter den alternden Rockstar Richie Moosleitner heiraten will. Die OÖN sprachen mit der 29-Jährigen über die Beziehung zur eigenen Mutter, den 30. Geburtstag und warum sie selbst sich nicht im Fernsehen sehen kann.