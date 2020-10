USA, nahe Zukunft. Nachdem Donald Trump zwei Amtszeiten regiert hat, ist Tochter Ivanka an der Macht. Das Land ist tief gespalten. Derweil erhält der Pensionist Frank Brill die Diagnose Krebs im Endstadium. Er beschließt, sich an allen zu rächen, die ihm je Unrecht getan haben. Gekonnt vereint John Niven (52, "Kill Your Friends") in "Die Fuck-it-Liste" politische Satire mit gnadenlosem Rachethriller.