"Es war mir absolut klar, dass etwas Großes auf uns zukommt", sagt Erwin Wagenhofer, einer der erfolgreichsten Filmemacher Österreichs, über die anhaltende Corona-Krise. "So wie mir das klar war, als wir ‚Let’s Make Money’ gedreht haben." 2008 brachte der 58-Jährige sein Werk, das Exzesse in der Geldwirtschaft kritisiert, genau zum Beginn der Finanzkrise in die Kinos. Nach jahrelanger Arbeit und noch längerer Vorahnung.