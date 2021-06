In Gruppen werden die kleinen und großen Besucher in die Lösehalle der Linzer Tabakfabrik geführt. Schließlich steht jeder vor einem weißen Schutzanzug und blauen Plastiküberzügen für die Füße. Und das sollen wir jetzt anziehen? Eingehüllt wie in einen Raumanzug geht’s weiter in eine Art Atelier, wo die Besucher auf kleinen Holzbänken Platz nehmen. Vorne steht Jakob, der Maler. Er ist ein bisschen unsicher. Wie soll die riesige weiße Plane vor ihm auf dem Boden zu einem Bild werden?