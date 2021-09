Ein sängerisches Mammutprogramm war am Sonntag im Neuen Dom im Rahmen des Brucknerfests zu erleben. Denn Bruckners f-Moll-Messe alleine stellt schon für den Chor eine besondere Aufgabe dar, noch viel mehr in einer konzertanten Situation als im tatsächlich liturgischen Ablauf. Denn da hat man wenigstens ein wenig Schnaufpause zwischen Gloria und Credo. Hier gibt es so gut wie kein Atemholen.