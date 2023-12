Welser Schubertiade: Eine „Zeitreise“, die hilft

Aus einem Konzert von Freunden und Familienmitgliedern „unter einem Baum in einem Garten in Wallern an der Trattnach“ entstand 2004 die Welser Schubertiade, sagt Tenor Michael Nowak. Nach und nach wurde eine professionelle Konzertreihe daraus. Von Beginn an hatten Marianne und Alfred Ecker sie mit dem Ziel gegründet, „Kunst und Gemeinnützigkeit zu kombinieren“, betont Nowak, langjähriger Freund des 2015 verstorbenen Alfred Ecker.