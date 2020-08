Ein geschenktes Banjo, dazu eine LP von "The Dubliners" – und schon war die Begeisterung von Robert Höfler (65) für die Musik Irlands entfacht. Seit 40 Jahren zelebriert der Mühlviertler mit seiner Medley Folk Band die Klangwelten der grünen Insel. An seiner Seite: Sohn Georg (31). Am 24. Oktober wird im Brucknerhaus mit einem Jubiläumskonzert gefeiert.