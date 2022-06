Hat jeder Mensch Hass in seinem Gefühls-Potpourri? Hass gehört zur Grundausstattung der menschlichen Gefühlswelt. Laut einer Studie leben 30 Prozent der Bevölkerung Hass in ihrem Leben mindestens einmal aus, 70 Prozent finden andere Wege, um damit umzugehen. Wie erkennt man Hass? Er beginnt mit Liebesentzug und ist auf Zerstörung, letztendlich auf den Tod ausgerichtet. Hass entwickelt sich langsam und hält lange an. Er vergeht nicht – auch wenn er ausgelebt wird. Auch danach ist man nicht