"Grüß Gott in Österreich!" Die Arme weit geöffnet, breiter Salzburger Dialekt, den Hut in der Hand: So begrüßte Sepp Forcher 24 Jahre lang seine Zuseher im "Klingenden Österreich" – und Hunderttausende waren dabei. Damit wurde der weißbärtige Bergfan zum Reiseführer, Heimatkundelehrer und Kult-Moderator in Personalunion, ohne je mit diesem Erfolg gerechnet zu haben: "Ich bin auf jede einzelne Sendung stolz", sagt er den OÖN am Telefon.