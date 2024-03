Für seine Rolle als Edwin Ronald in der Operette "Csardasfürstin" am 31. Dezember 2022 ließ sich Dietmar Kerschbaum 10.000 Euro auszahlen. Für die Nachmittagsvorstellung "That’s Christmas to me" beim musikalischen Adventkalender am 18. Dezember 2023 legte der wegen Compliance-Vorwürfen freigestellte künstlerische Brucknerhaus-Chef eine Rechnung über 5000 Euro.