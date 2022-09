Keine Frage, das gesamte Team des Jungen Theaters brennt darauf, seine Stücke den Zusehern im Linzer Landestheater von Angesicht zu Angesicht vorzuspielen. Und dennoch will Leiterin Nele Neitzke nicht ganz auf die in der Pandemie entwickelten Live-Internetstücke verzichten. "Wir haben mit Onlineformaten eine neue Bühne entdeckt, die wir zuvor nicht kannten", sagt Neitzke. Neues Onlinestück im November Zum einen gebe es formale Vorteile: "Die Aufführungen sind barrierefrei, für An- und Abreise