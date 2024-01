Wann darf Kunst ins KZ Ebensee, Herr Quatember?

Am Samstag lud die Kulturhauptstadt in jenen Stollen des ehemaligen KZ Ebensee, der heute eine Gedenkausstellung birgt. Es war bitterkalt, kein Weg war durch den Schnee getreten, und der Berg, in den er führt, wirkte wie eine unüberwindbare Festung. Abgemagert, erschöpft und kaum bekleidet hier zu sein? Unvorstellbar.