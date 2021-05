Die baskische Künstlerin Edurne Herrán hat sich in den vergangenen Monaten intensiv mit ihrem Desktop beschäftigt. Ein intimer Einblick auf ihren virtuellen Schreibtisch ist seit heute auf dem Grünmarktareal in Linz Urfahr haptisch und dreidimensional zu sehen. Dort hat sie ein "Standl" aufgebaut und an einer pinken Wand unter anderem einen Papierkorb, einen Globus (Google-Maps) und zwei Bücher (Wikipedia) befestigt.